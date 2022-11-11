ESO Türk Sanat Müziği korosundan 10 Kasım özel konseri

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Türk Sanat Müziği Korosu 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası etkinliklerinde sanatseverlerin katılımıyla bir konser düzenledi.

Şef Mustafa Geçer yönetiminde sahne alan Koro, Ulu Önder Atatürk’ün sevdiği eserlerden oluşan bir repertuarla Eskişehirlilere müzik ziyafeti sundu. Ayrıca koro üyeleri okudukları şiirler ile müthiş bir dinleti de gerçekleştirdi. Konserin sonunda Şef Mustafa Geçer, Şef Meltem Büyükçam ve koro üyeleri dakikalarca alkışlandı.