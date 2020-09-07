ESO Tedarikçi Günleri devam ediyor
ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI ÜYELERİNİN YENİ PAZARLARA ULAŞMASI VE YENİ İŞBİRLİKLERİ SAĞLAMASI İÇİN HAYATA GEÇİRDİĞİ ‘TEDARİKÇİ GÜNLERİ’NİN BİR YENİSİ DAHA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
Eskişehir Sanayi Odası üyelerinin yeni pazarlara ulaşması ve yeni işbirlikleri sağlaması için hayata geçirdiği ‘Tedarikçi Günleri’nin bir yenisi daha gerçekleştirildi.
Geçen yıl başlayan ve bugüne kadar 52 firmanın katıldığı ESO Tedarikçi Günleri etkinliğinin son konuğu Wabtec-GE Transportation firması, ESO üyeleri ile bir araya geldi. Eskişehir Raylı Sistemler Kümelenmesi işbirliğinde yapılan etkinliğe katılan ESO üyeleri Wabtec-GE Transportation firması yetkilileriyle olası iş birliklerini değerlendirdi.
Etkinlikte konuşan ESO Yönetim Kurulu Üyesi Gürhan Albayrak, Eskişehir’in sanayi yapısı ve raylı sistemler sektörü hakkında bilgi verdi. Eskişehir Raylı Sistemler Kümesi Başkanı Ramazan Yanar ise, kentteki raylı sistemler sektörünün kabiliyeti hakkında açıklamalarda bulundu. Yapılan değerlendirmelerin ardından bir sunum gerçekleştirilen firma yetkilileri, gerek yurt içi gerek yurt dışında olası projelerde ESO üyeleri ile iş birliği konularını ve yeni projelerde tedarikçi olma süreçlerini açıkladı.
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