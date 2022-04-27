banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Antalya’da şoför koltukları boş kaldı! 'Çalışacak insan bulamıyorlar'
Antalya’da şoför koltukları boş kaldı! 'Çalışacak insan bulamıyorlar'
İçişleri Bakanlığı kapalı alanlara ilişkin maske genelgesini yayınladı!
İçişleri Bakanlığı kapalı alanlara ilişkin maske genelgesini yayınladı!
Yeni 10 TL’lik banknotlar tedavülde
Yeni 10 TL’lik banknotlar tedavülde
Emekli bayram ikramiyeleri hesaplara yatırılmaya başladı!
Emekli bayram ikramiyeleri hesaplara yatırılmaya başladı!

ESO Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi çalışmalarını sürdürüyor

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi tarafından Eskişehir Madencilik Kümelenmesi üyelerinin katılımlarıyla AB Yeşil Mutabakat ve Eskişehir Model Fabrika süreçlerinin detayları ESO Meclis Salonunda değerlendirildi.

ESKİŞEHİR 27.04.2022, 11:47
ESO Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi çalışmalarını sürdürüyor

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi tarafından Eskişehir Madencilik Kümelenmesi üyelerinin katılımlarıyla AB Yeşil Mutabakat ve Eskişehir Model Fabrika süreçlerinin detayları ESO Meclis Salonunda değerlendirildi.

Avrupa Birliği (AB)’nin Yeşil Mutabakat politikaları ve kuralları ile bu kuralların yerine getirilmemesi durumunda olabilecek etkenlerin açıklandığı toplantının açılışında konuşan Eskişehir Madencilik Kümelenmesi Başkanı Metin Çekiç, maden ve taş ocakçılığının karbon emisyonuna etkisinin yüzde 1 olduğunu ifade etti.

“Çalışmalara başladık”

Madencilik sektörünün karbon emisyonunu azaltmak için neler yapılabileceğini açıklayan Başkan Çekiç, “Petrol kullanımını azaltabilir. Gelecek zaman içerisinde maden ocaklarımızda kullandığımız petrol kaynaklı araçlarımızı elektrikli araçlara çevirebiliriz. Bunun dışında yenilenebilir enerji kaynaklarına geçilebilir. İş yerlerimize güneş enerji santralleri kurabiliriz. Bununla alakalı önümüzü açan yasalar da çıkmaya başladı. AB’nin yeşil mutabakat için geliştirdiği normlar bizlerin yarın için olmazsa olmazımızdır. Temiz enerjiye geçmeye yönelik adımlar atmalıyız ancak madencilerin mali olarak güneş veya rüzgar enerjisi santrallerini kurma kapasitesi kısıtlı veya hiç yok. Bunun için kurumlar ve devlet bankaları ile nasıl bir çalışma yapabileceğimiz yönünde görüşlerimizi yakın zaman içerisinde Türkiye İhracatçı Birlikleri’ne ileteceğiz ve yasalarla yönetmeliklerle konunun tarafımıza olumlu olarak dönüşlerini bekleyeceğiz. Bu yönde çalışmalarımıza da başladık” dedi.

“Kümelerle ortak çalışacağız”

AB Yeşil Mutabakatının duyurulduğu günden itibaren çalışmalara başlandığını belirten ESO Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Öztürk, Yeşil Sanayi Biriminin faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Öztürk, “Bu zamana kadar Eskişehir’le birlikte Bursa, Afyon, Bilecik, Kütahya gibi illerin de katılım sağladığı 300’den fazla katılımcı ile 4 farklı online farkındalık toplantısı gerçekleştirdik. Kurmuş olduğumuz birim dahilinde temel olarak kapasite geliştirme faaliyetleri gerçekleştireceğiz. Eğitim ve danışmanlık programlarımızı başlattık. Firmaların karbon ayak izini hesaplıyoruz. Bu ücretsiz bir danışmanlıktır. Üyelerimize bu hizmeti ulaştırıyoruz. Şimdi de sırasıyla tüm kümelerimizle bir araya gelerek beraber çalışabileceğimiz alanları belirlemek amacıyla bilgilendirme toplantıları yapmaya başladık. ESO ve Eskişehir Model Fabrika olarak bu süreçte üyelerimizi desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Hedef düşük karbon ekonomisine geçiş

AB Yeşil Mutabakat kuralları hakkında bilgilendirmede bulunan ESO Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi Danışmanı Prof. Dr. Cengiz Türe, “AB mutabakat kuralları ve yerine getirilmemesi durumunda olabilecek etkenleri açıkladı. AB kriterleri üzerinden yakın zaman içerisinde ekonomik ve ticaret faaliyetler yapılmaya başlanacaktır. AB karbon nötr olmak istiyor, ve karşımıza 2050’de karbon nötr olma çabası ortaya çıkıyor. Hedefimiz düşük karbon ekonomisine geçiş” dedi.

Prof. Dr. Türe’nin karbon yönetim süreci ve karbon nötr girişiminin aşamalarını açıklamasının ardından ESO Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Uzmanı Gözde Çolak’da kurumsal ve ürün karbon ayak izi hesaplamaları hakkında bilgilendirmelerde bulunduğu toplantı katılımcıların sorularının yanıtlanması ile son buldu.

Toplantıya Eskişehir Madencilik Kümelenmesi Başkanı Metin Çekiç, Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Biriminden Sorumlu ESO Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Öztürk, Eskişehir Teknik Üniversitesi Ekoloji Ana Bilim Dalı Başkanı, ESO Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi Danışmanı Prof. Dr. Cengiz Türe, ESO Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Uzmanı Gözde Çolak ve küme üyeleri katıldı.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 27 Nisan 2022
İmsak 04:24
Güneş 06:01
Öğle 13:07
İkindi 16:56
Akşam 20:03
Yatsı 21:33
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 34 76
2. Fenerbahçe 34 65
3. Konyaspor 34 64
4. Başakşehir 34 57
5. Adana Demirspor 34 52
6. Alanyaspor 34 52
7. Beşiktaş 34 51
8. Antalyaspor 34 51
9. Karagümrük 34 50
10. Hatayspor 34 49
11. Kasımpaşa 34 47
12. Galatasaray 34 47
13. Sivasspor 34 45
14. Kayserispor 34 43
15. Gaziantep FK 34 42
16. Giresunspor 34 40
17. Altay 34 30
18. Rizespor 34 30
19. Göztepe 34 28
20. Ö.K Yeni Malatya 34 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 33 66
2. Ümraniye 32 63
3. Bandırmaspor 32 55
4. Erzurumspor 32 54
5. İstanbulspor 32 54
6. Eyüpspor 32 51
7. Manisa Futbol Kulübü 33 46
8. Samsunspor 32 46
9. Tuzlaspor 32 45
10. Adanaspor 33 44
11. Gençlerbirliği 32 42
12. Keçiörengücü 32 41
13. Altınordu 33 41
14. Kocaelispor 32 40
15. Denizlispor 32 39
16. Boluspor 32 38
17. Menemen Belediyespor 32 37
18. Bursaspor 32 35
19. Balıkesirspor 32 12
Takımlar O P
1. M.City 33 80
2. Liverpool 33 79
3. Chelsea 32 65
4. Arsenal 33 60
5. Tottenham 33 58
6. M. United 34 54
7. West Ham United 34 52
8. Wolverhampton Wanderers 33 49
9. Newcastle 34 43
10. Leicester City 32 42
11. Brighton 34 41
12. Brentford 34 40
13. Southampton 34 40
14. Crystal Palace 33 38
15. Aston Villa 32 37
16. Leeds United 33 34
17. Burnley 33 31
18. Everton 32 29
19. Watford 33 22
20. Norwich City 33 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 78
2. Barcelona 33 63
3. Sevilla 33 63
4. Atletico Madrid 33 61
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 33 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 33 48
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 33 42
11. Rayo Vallecano 33 40
12. Celta Vigo 33 39
13. Espanyol 33 39
14. Elche 33 38
15. Getafe 33 35
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 33 31
18. Granada 33 30
19. Levante 33 25
20. Deportivo Alaves 33 25
21°
açık