ESO Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi çalışmalarını sürdürüyor

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi tarafından Eskişehir Madencilik Kümelenmesi üyelerinin katılımlarıyla AB Yeşil Mutabakat ve Eskişehir Model Fabrika süreçlerinin detayları ESO Meclis Salonunda değerlendirildi.

Avrupa Birliği (AB)’nin Yeşil Mutabakat politikaları ve kuralları ile bu kuralların yerine getirilmemesi durumunda olabilecek etkenlerin açıklandığı toplantının açılışında konuşan Eskişehir Madencilik Kümelenmesi Başkanı Metin Çekiç, maden ve taş ocakçılığının karbon emisyonuna etkisinin yüzde 1 olduğunu ifade etti.

“Çalışmalara başladık”

Madencilik sektörünün karbon emisyonunu azaltmak için neler yapılabileceğini açıklayan Başkan Çekiç, “Petrol kullanımını azaltabilir. Gelecek zaman içerisinde maden ocaklarımızda kullandığımız petrol kaynaklı araçlarımızı elektrikli araçlara çevirebiliriz. Bunun dışında yenilenebilir enerji kaynaklarına geçilebilir. İş yerlerimize güneş enerji santralleri kurabiliriz. Bununla alakalı önümüzü açan yasalar da çıkmaya başladı. AB’nin yeşil mutabakat için geliştirdiği normlar bizlerin yarın için olmazsa olmazımızdır. Temiz enerjiye geçmeye yönelik adımlar atmalıyız ancak madencilerin mali olarak güneş veya rüzgar enerjisi santrallerini kurma kapasitesi kısıtlı veya hiç yok. Bunun için kurumlar ve devlet bankaları ile nasıl bir çalışma yapabileceğimiz yönünde görüşlerimizi yakın zaman içerisinde Türkiye İhracatçı Birlikleri’ne ileteceğiz ve yasalarla yönetmeliklerle konunun tarafımıza olumlu olarak dönüşlerini bekleyeceğiz. Bu yönde çalışmalarımıza da başladık” dedi.

“Kümelerle ortak çalışacağız”

AB Yeşil Mutabakatının duyurulduğu günden itibaren çalışmalara başlandığını belirten ESO Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Öztürk, Yeşil Sanayi Biriminin faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Öztürk, “Bu zamana kadar Eskişehir’le birlikte Bursa, Afyon, Bilecik, Kütahya gibi illerin de katılım sağladığı 300’den fazla katılımcı ile 4 farklı online farkındalık toplantısı gerçekleştirdik. Kurmuş olduğumuz birim dahilinde temel olarak kapasite geliştirme faaliyetleri gerçekleştireceğiz. Eğitim ve danışmanlık programlarımızı başlattık. Firmaların karbon ayak izini hesaplıyoruz. Bu ücretsiz bir danışmanlıktır. Üyelerimize bu hizmeti ulaştırıyoruz. Şimdi de sırasıyla tüm kümelerimizle bir araya gelerek beraber çalışabileceğimiz alanları belirlemek amacıyla bilgilendirme toplantıları yapmaya başladık. ESO ve Eskişehir Model Fabrika olarak bu süreçte üyelerimizi desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Hedef düşük karbon ekonomisine geçiş

AB Yeşil Mutabakat kuralları hakkında bilgilendirmede bulunan ESO Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi Danışmanı Prof. Dr. Cengiz Türe, “AB mutabakat kuralları ve yerine getirilmemesi durumunda olabilecek etkenleri açıkladı. AB kriterleri üzerinden yakın zaman içerisinde ekonomik ve ticaret faaliyetler yapılmaya başlanacaktır. AB karbon nötr olmak istiyor, ve karşımıza 2050’de karbon nötr olma çabası ortaya çıkıyor. Hedefimiz düşük karbon ekonomisine geçiş” dedi.

Prof. Dr. Türe’nin karbon yönetim süreci ve karbon nötr girişiminin aşamalarını açıklamasının ardından ESO Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Uzmanı Gözde Çolak’da kurumsal ve ürün karbon ayak izi hesaplamaları hakkında bilgilendirmelerde bulunduğu toplantı katılımcıların sorularının yanıtlanması ile son buldu.

Toplantıya Eskişehir Madencilik Kümelenmesi Başkanı Metin Çekiç, Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Biriminden Sorumlu ESO Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Öztürk, Eskişehir Teknik Üniversitesi Ekoloji Ana Bilim Dalı Başkanı, ESO Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi Danışmanı Prof. Dr. Cengiz Türe, ESO Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Uzmanı Gözde Çolak ve küme üyeleri katıldı.