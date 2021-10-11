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ESO okullarında kodlama eğitimi verilecek

Eskişehir Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi (ESO Akademi) bünyesinde, 10-14 yaş arası öğrencilere yönelik kodlama eğitimlerinin verilmesi amacıyla, ESO Kodlama Aracı oluşturuldu. Çocuklar erken yaşta kodlama ile tanışırken, teknolojiyi tüketen değil, üreten tarafa geçmiş olacaklar.

ESKİŞEHİR 11.10.2021, 13:34
ESO okullarında kodlama eğitimi verilecek

Eskişehir Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi (ESO Akademi) bünyesinde, 10-14 yaş arası öğrencilere yönelik kodlama eğitimlerinin verilmesi amacıyla, ESO Kodlama Aracı oluşturuldu. Çocuklar erken yaşta kodlama ile tanışırken, teknolojiyi tüketen değil, üreten tarafa geçmiş olacaklar.

Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) eğitim modeli ile yürütülecek ve Türkiye’ye örnek olması planlanan çalışmada şehrimizde özellikle teknolojiye ulaşmada dezavantajlı olan okullar ziyaret edilerek çocukların günümüz teknolojilerini daha iyi tanıması ve temel düzeyde kodlama öğrenmeleri sağlanacak.

Hayal gücü ve üretkenliklerinin farkına varacaklar

Projenin, Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük etmek ve genç nesilleri eğitimle güçlendirerek kodlama bilincini yaymak amacını taşıdığını belirten ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş; "Proje kapsamında verdiğimiz eğitimlerde çocuklara 4 temel değeri öğretmeyi hedefliyoruz: HAYAL ET - TASARLA - KENDİN YAP - PAYLAŞ. Yeni fikirlerin her zaman hayal etmekle başladığını biliyoruz. Çocuklarımızın hayal gücünü harekete geçirmeyi hedefliyoruz. Onlara hayal ettikleri düşünceleri tasarlama imkânı sunuyoruz. Kendin yap kültürünü aşılıyoruz. Sadece teknoloji tüketicisi olmayıp yeni teknoloji üretmenin yollarını öğreteceğiz. Çocuklarımız hayal gücü ve üretkenliklerinin farkına varacaklar.” dedi.

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