ESO ilk kurumsal karbon ayak izi ölçümünü yaptı

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından “Kurumsal Karbon Ayak İzi” hesaplanan ilk firma, Metko Hüttenes-Albertus Kimya San. ve Tic. A.Ş oldu.

Hazırlanan rapor, Metko Hüttenes Albertus Yönetim Sistemleri Yöneticileri Sibel Altınok ve Hatice Akkurt’a Eskişehir Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Öztürk ve Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi Danışmanı Prof. Dr. Cengiz Türe, Yeşil Sanayi Uzmanı Gözde Çolak ve Yönetim Sistemleri Temsilcisi Gökhan Tevfik Bursalı tarafından teslim edildi.

Ziyarette konuşan ESO Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Öztürk, “Karbon emisyonunu azaltmaya yönelik çalışmalar yaparak sanayimiz için daha temiz bir üretim, daha iyi bir gelecek oluşturmada pay sahibi oldukları için firmamıza teşekkür ederiz. Tüm üyelerimizin AB Yeşil Mutabakat Sürecine uyum sağlamaları noktasında yol haritaları çıkartılmasında Eskişehir Sanayi Odası olarak desteklerimizi sürdürüyoruz. Firmaların düşük karbon emisyon sistemine geçişi ile karbon ayak izi konularında AB’ye ihracat yaparken sorun yaşanmaması adına hepimiz bir sorumluluk aldık. Amacımız; kaynak verimliliği, enerji verimliliği, yalın ve temiz üretimi sağlamak ve firmalarımızın eksiklerini tamamlamak” dedi.

Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi Danışmanı Prof. Dr. Cengiz Türe ise “Bu süreci doğru yönetirsek avantajlı çıkabileceğiz. Sınırda karbon düzenlemesi için birtakım adımların takip edilmesi gerekiyor. Önce kurumsal sonra ürün karbon ayak izinin hesaplanması isteniyor. ESO Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi olarak üyelerimizin yeşil dönüşüm planlarını birlikte çıkarıyoruz. Özellikle AB’ye ihracat yapan tüm firmalarımızın, bu yeni ticaret düzenine hızlı bir şekilde adapte olabilmeleri için çalışmalarında destek sağlıyoruz” diye konuştu.

Yapılan görüşme sonrasında firmaya, Kurumsal Karbon Ayak İzi Raporu ve teşekkür belgesi takdim edildi. Firma Yönetim Sistemleri Yöneticileri Sibel Altınok ve Hatice Akkurt, ESO Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimine verdikleri destek için teşekkürlerini ileterek, iş birliklerinin artarak devam edeceğinin altını çizdi.