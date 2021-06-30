ESO-Havelsan İşbirliği Çalıştayı yapıldı

Havelsan ve Eskişehir Sanayi Odası (ESO) iş birliğinde yapılan Yazılım Tedarikçileri İş Birliği Geliştirme Çalıştayı ve İkili İş Görüşmeleri gerçekleşti.

Etkinlikte konuşan Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Meclis Başkanı Süha Özbay, “İhracatımızın yüzde 15’i yüksek teknolojiye dayanıyor. Bu rakam ülkemiz ortalamasının çok üstünde. Bu yüzden Türkiye’nin en büyük teknoloji firmalarından biri olan Havelsan’ı Eskişehir’de görmek istiyoruz. Gelin teknolojisi yüksek bu şehre yatırım yapın” dedi.

“Eskişehir’den daha fazla firma ile çalışmaya davet ediyorum”

Eskişehir bilişim ve yazılım sektörüne büyük katkı sunacak, yeni iş alanları oluşturacak etkinlikte konuşan Süha Özbay, yüksek katma değerli sektörler havacılık, savunma ve raylı sistemlerin, il sanayisinin 30 yıllık geleceğinde baskın rol oynamaya devam edeceğini şu sözlerle anlattı:

“Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın bir şirketi ve aynı zamanda ülkenin en büyük teknoloji üretim üslerinden biri olan Havelsan‘ı Eskişehir’e yatırım yapmaya, tedarikçi görüşmeleri ile de Eskişehir’den daha fazla firma ile çalışmaya davet ediyorum. Bugün Eskişehir sahip olduğu sanayi altyapısı ve tecrübe ile uçak, helikopter, dizel ve dizel-elektrik lokomotifler, kamyon ve gemi motorları üretebilen bir merkezdir. Bu konuda hem Odamız, hem üniversitelerimiz fevkalade güzel çalışmalar yaptı ve mükemmeliyet merkezleri de hızla kuruluyor. Büyük yatırım ve özveri ile kurulan Ulusal Raylı Sistemler Araştırma ve Test Merkezi (URAYSİM) ile Havacılık Mükemmeliyet Merkezini bu noktada çok önemsiyor ve destekliyoruz.”

“Eskişehir tecrübeli bir kent”

Yerlileştirme ve millileştirme stratejileri doğrultusunda azami gayret içerisinde olduklarını belirten Havelsan Kurumsal Gelişim Genel Müdür Yardımcısı Nejat Semih Demirtoka, Eskişehir’in metal ve otomotiv yan sanayi ile birlikte Türkiye’nin savunma - havacılık sanayi ve kümelenmenin en önemli merkezlerinden biri olduğunu belirtti. Yaklaşık 20 yılı aşkın süredir Eskişehir’de uçakların yazılımlarının geliştirilmesi ile test ve entegrasyon hizmetleri alanlarında çalıştıklarını söyleyen Demirtoka, “Eskişehirli yazılım firmalarının imkan ve kabiliyetlerinin tespiti ve değerlendirilmesine yönelik bugün buradayız. İnanıyoruz ki, Eskişehir havacılık, savunma ve raylı sistemlerde gösterdiği başarıyı yazılımda da gösterecektir. Bugün yaptığımız birebir görüşmelerde yeni iş birliklerinin kapısı aralanacaktır.” dedi.

Toplantı Havelsan yetkililerinin sunumları ile devam ederken, sonrasında Eskişehirli yazılım firmaları ile birebir tedarikçi görüşmeleri gerçekleştirildi.