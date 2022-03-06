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ESO Başkanı Kesikbaş URAYSİM Projesi’nden bahsetti

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, sadece Eskişehir için değil tüm ülke için de stratejik fayda ve istihdam sağlayacak Ulusal Raylı Sistemler Test ve Araştırma Merkezi (URAYSİM) Projesi’nin engellenmemesi yönünde çağrıda bulundu.

ESKİŞEHİR 06.03.2022, 13:51
ESO Başkanı Kesikbaş URAYSİM Projesi’nden bahsetti

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, sadece Eskişehir için değil tüm ülke için de stratejik fayda ve istihdam sağlayacak Ulusal Raylı Sistemler Test ve Araştırma Merkezi (URAYSİM) Projesi’nin engellenmemesi yönünde çağrıda bulundu.

URAYSİM hakkında konuşan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Türkiye’nin 11’inci Kalkınma Planı’nda yer alan ve Eskişehir’de kurulum çalışmaları devam eden bir proje olduğunu söyledi. Demiryolu taşımacılığı konusunda Türkiye’yi yurt dışına bağlılıktan kurtaracak olan stratejik proje hakkında konuşan Başkan Kesikbaş, proje tamamlandığı takdirde Eskişehir’in, demiryolu sektöründe yeni yatırımlar için Avrupa’nın en cazip merkezlerinden biri haline geleceğini ve on binlerce insana gelir kapısı olacağını ifade etti.

“URAYSİM, gurur duyulacak bir bilim ve teknoloji parkıdır”

URAYSİM Projesi’nin engellenmemesi yönünde çağrıda bulunan Kesikbaş, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Eskişehirli olarak Sazova Parkı ve Kent Park ile nasıl gurur duyuyorsak, URAYSİM de gurur duyulacak bir bilim ve teknoloji parkıdır. Eskişehir’de demiryolculuk, kent kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır ve halk demiryolunu sever. Bu kent, yüzyılı aşkın demiryolu tarihi ve kültürü ile URAYSİM’i en çok hak eden kenttir. URAYSİM sayesinde demiryolu sektöründeki her türlü çeken ve çekilen aracın testleri yapılabilecektir. Ayrıca test edilen ve geliştirilen her ürün, bunların teknik bilgi birikimi ve sınai mülkiyet hakları ülkemizde kalacaktır. URAYSİM demek, bilim demektir. Proje kapsamında, merkezin faaliyete geçmesinde görev alacak tüm mühendislik bilim alanlarından onlarca araştırma görevlisinin yüksek lisans ve doktora çalışmaları yurt dışında tamamlanmıştır ve bu artarak devam edecektir.”

“TCDD ve hafif raylı sistemleri kullanan kentlerimizin artan ihtiyaçları karşılanacak”

Proje sayesinde gerek demiryolu taşıtları gerekse de çeşitli bileşenlerinin ihraç edilebileceğini vurgulayan Kesikbaş, "Çalışma sayesinde öncelikle TCDD ve hafif raylı sistemleri kullanan kentlerimizin artan ihtiyaçları karşılanacak ve ülkemiz gerek demiryolu taşıtları gerekse de çeşitli bileşenlerini ihraç edilebilecektir. Proje tamamlandığında saate 400 kilometre hızda seyreden Yüksek Hızlı Tren testlerinin yapılabileceği 52,93 kilometre uzunluğunda test yoluna sahip ilk ülke olacaktır. Bunun yanı sıra URAYSİM’de konvansiyonel dizel ve elektrikli lokomotifler, metro araçları, tramvaylar, vagonlar ve hafif raylı sistem araçlarının testleri yapılabilecektir” diye konuştu.

“Eskişehir’i dünya ligine çıkaracak proje olmasının yanı sıra, bir tasarım ve AR-GE merkezidir”

URAYSİM sayesinde gelir ve istihdamın da artacağını söyleyen ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Yüksek hızlı trenlerin test ve sertifikasyonu için hiçbir Avrupa ülkesinde yer almayan ileri teknoloji hizmetleri sunacaktır. Böylece ülkemizi raylı sistemler alanındaki uluslararası pazarın en önemli oyunculardan biri haline getirecektir. Proje ile birlikte sektörde faaliyet gösteren birçok uluslararası firma Eskişehir’de yeni yatırımlar ve iş imkanları oluşturacaktır. URAYSİM, Eskişehir’i dünya ligine çıkaracak proje olmasının yanı sıra, bir tasarım ve AR-GE merkezidir. Sadece Eskişehir değil tüm ülkede üretilen demiryolu bileşenlerinin test ve geliştirme merkezi olacaktır. Yani Türkiye’nin ve yakın coğrafyanın her yerinden test ettirilecek tren setleri ve araçları Eskişehir’e gelecek, sertifikasyonları burada yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

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