ESO Başkanı Kesikbaş: “Amasra’daki ateş yüreğimizi yaktı”

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden faciasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yaşanan bu felaket sadece Amasra’ya değil, Türkiye’de herkesin yüreğine ateş düşürdü” dedi.

Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden faciası hakkında konuşan Kesikbaş, Amasra’ya düşen ateşin tüm Türkiye’ye de düştüğünü belirterek, “Ekmeği, aşı ve geçimi için yerin altındaki işçilerimizin grizu patlamasıyla yaşamlarını kaybetmesi, yaralanması ve mahsur kalması son derece üzücü bir durumdur. Yaşanan bu felaket sadece Amasra’ya değil, Türkiye’de herkesin yüreğine ateş düşürdü. Amasra’daki işçilerimiz ve ailelerinin yaşadığı büyük acıyı en derin hislerimizle paylaşıyoruz. Bizleri yasa boğan böyle olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. Ancak umuyoruz ki devletimiz ve adli makamlarımız canımızı yakan bu elim durumu tüm boyutlarıyla araştırarak, en ufak bir ihmali dahi karşılıksız bırakmayacaktır. İş dünyası adına kazada hayatını kaybeden maden şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza ise acil şifalar dileriz” ifadelerini kullandı.