Esnaftan kırık banka taşlı çözüm

Eskişehir’de bir ara sokakta ayak kısmı kırılan bank, çevre esnafın altına taş koymasıyla kullanılabilir hale geldi.

Eskişehir Adalar yakınları Başarılı Sokak üzerinde bulunan bir bank, ayak kısmının kırık olmasından dolayı kullanılamıyordu. Yoldan geçenlerin ve çevre esnafın dinlenmek için oturduğu bank, Türk işi çözüm ile kullanılabilir hale geldi. Kırık bankın ayak kısmına taş koyarak çözüm üreten çevre esnaf, bankın bakımsızlıktan dolayı kırıldığını söyledi. Kendi çabalarıyla bankı tamir eden esnaf, oturma alanlarının yenilenmesi gerektiğini belirtti.