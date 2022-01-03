Esnaf kısıtlamaların olduğu bir dönemi daha kaldıramaz

Artan koronavirüs vakalarıyla birlikte gündeme gelen kısıtlamalar hakkında konuşan ESMİAD Başkanı Şamil Seyhan, özellikle esnaf kesiminin bu durumdan olumsuz etkileneceğini belirtti.

Vaka sayılarındaki hızlı artışın birçok kişiyi tedirgin ettiği şu günlerde, kısıtlamaların olduğu dönem akıllara geldi. Tekrar kısıtlamaların olabileceği yönünde gündemde yerini alan konuşmalar her geçen gün artıyor. Ticaret ile uğraşan kesim ise şu ekonomik şartlarda muhtemel bir kısıtlama döneminde büyük yara alacak. Geçtiğimiz yıl uygulanan kısıtlama dönemlerinde en çok etkilendiği bilinen esnaf kesiminde ise tedirgin bekleyiş devam ediyor.

“Olan yine esnafa olacak”

Tüm bunları göz önünde bulundurarak vaka sayıları ve kısıtlama hakkında konuşan ESMİAD Başkanı Şamil Seyhan, en büyük darbeyi esnaf kesiminin alacağını belirtti. Herkesin önlem alması gerektiğini, ekonominin ve piyasanın kısıtlama dönemini kaldırmakta güçlük çekeceğini ifade eden Seyhan şunları söyledi:

“2022 yılına girdik, güldük, eğlendik. Ama artık gerçeklerle yüzleşme zamanı da geliyor. Son günlerde bilindiği üzere Covid-19 vakalarında ciddi bir artış gözleniyor. Hastanelerdeki PCR test kuyrukları dahi durumun ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. Vaka sayılarının artışı yeniden kısıtlamaları getirebilir. Geçtiğimiz iki senede tecrübe ettiğimiz gibi olan yine esnafa olacak. Maske, mesafe ve hijyene dikkat edilmezse, esnafı bir daha dönüşü olmayacak ekonomik dar boğaza sokabilir. Artan maliyetlerle boğuşan esnafı bir de düşüncesiz hallerimizle yormamak adına dikkatli olunmalı ve bu dönemde biraz daha anlayışlı davranmalıyız. Diğer bir açıdan baktığımız da ise vatandaşlarımız da evlerine kapanacak. Vatandaşımızın duyarlı olması gerek. Esnafımızda kesinlikle önlemlerini buna göre almalıdır. Ekonominin düzlüğe çıkması için de kapanmama çok önemlidir.”