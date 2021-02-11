Esnaf derdini Başkan Kurt’a anlattı

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Kent Konseyi’nin esnafın sorunlarına çözüm önerisi getirmek için kurduğu ‘Esnaf Çalışma Grubu’ ve Odunpazarı esnafı ile bir araya geldi.

Odunpazarı Kent Konseyi, korona virüs pandemisinde kepenk açamayan ve bu nedenle ekonomik sorunlar yaşayan esnafın sorunlarını dinlemek ve çözüm önerileri getirebilmek için ‘Esnaf Çalışma Grubu’ kurdu. Esnafın sorunlarını dinleyen ve çözüm yolları arayan Esnaf Çalışma Grubu, bu sorunları kentin mülki amirlerine iletiyor. Odunpazarı Kent Konseyi Esnaf Çalışma Gurubu, Odunpazarı esnafı ile birlikte Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret etti. Misafirlerini Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonu’nda ağırlayan Başkan Kurt, esnafın sorunlarını dinledi. Buluşmaya Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru da katıldı.

“Esnafımızın yanında olmayı sürdüreceğiz”

Yaşanan sorunların birçoğunun çözümünde yerel yönetimlerin yetkisinin olmadığını belirten Başkan Kurt, “Buna rağmen ben hem bir politikacı hem de bir yerel yönetici olarak esnafın sorunlarını dinliyorum, öğreniyorum. Bu sorunlara nasıl çare aranır, onu araştırıyorum. Odunpazarı Kent Konseyinde esnafla ilgili çalışma grubu oluşturulması iyi bir şey. Esnaf ve ticaret örgütlerinin sizin sesinizi duymadığı anlaşılıyor. İlgili oda sessiz kalıyorsa, insanlar başka bir arayış içine giriyor. Burada daha örgütlü bir biçimde farklı bir ses çıkarmak lazım. Sizlerin bu saydıklarınızı esnaf odası başkanları biliyor, ama muhalefet etmek çok zor bir şey. Bu ülkeyi yönetenler hep iyi şeyler dinlemek istiyor. Yeni dönemde dünyanın gelişmiş ülkeleri büyük sıfırlama diye bir teori ortaya attılar. Farklı bir çalışma yapıyorlar. Dünyanın düzeni değişecek. Dünyanın düzeni değişirken bizim ki de esnafın da çalışma biçimi değişecek. En çok e ticaretten şikâyet ettiniz. Türkiye 2 günde bu değişimi yaşamaz, yaşaması da gerekmez. Bizim geleneklerimiz, alışkanlıklarımız var. Biz de esnaf büyük ölçüde sosyalleşmeye yarayan bir mekanizma. Biz bu ortamı kaybetmek üzereyiz. Pandemi süreci doğru yönetilmedi. Bu aşamadan sonra da nasıl bir çözüm bulacağız, burası önemli” dedi.