Eskişehirspor’un Ziraat Türkiye Kupası’ndaki rakibi belli oldu

TFF 3. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’un, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki rakibi Çankaya Futbol Kulübü oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu eşleşmeleri bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılan kura çekimi ile belirlendi. Orhan Saka Konferans Salonu’ndaki kura çekiminde Eskişehirspor’un rakibi Güneş Holding Çankaya Futbol Kulübü oldu. İlk tur maçları 13, 14 ve 15 eylül tarihlerinde oynanacak ve Eskişehirspor rakibini konuk edecek.