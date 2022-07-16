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Eskişehirspor’un yeni teknik direktörü için imza töreni

Eskişehirspor’un yeni teknik direktörü Cüneyt Biçer, önümüzdeki hafta içinde düzenlenecek imza töreni ile resmen görevine başlayacak.

ESKİŞEHİR 16.07.2022, 12:36
Eskişehirspor’un yeni teknik direktörü için imza töreni

Eskişehirspor’un yeni teknik direktörü Cüneyt Biçer, önümüzdeki hafta içinde düzenlenecek imza töreni ile resmen görevine başlayacak.

Eskişehirspor yöneticilerinin daveti üzerine dün öğle saatlerinde Eskişehir’e gelen teknik direktör Cüneyt Biçer ile her konuda anlaşmaya varıldığı öğrenildi. Önümüzdeki Çarşamba günü 13.00’da düzenlenecek olan imza töreniyle birlikte Eskişehirspor’da göreve başlayacak olan Cüneyt Biçer, geçtiğimiz yıl çalıştırdığı 3. Lig takımlarından 68 Aksarayspor ile play off heyecanı yaşadı. Geçtiğimiz yıllarda da Altay ile şampiyonluk yaşayan teknik adam, 3. Ligin tecrübeli hocalarından birisi olarak dikkatleri çekiyor.

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