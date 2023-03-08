Eskişehirspor’un yeni antrenörü Ali Onur Cerrah oldu

Eskişehirspor’da Özcan Kızıltan’ın görevine son verilmesiyle birlikte teknik direktörlük görevine Ali Onur Cerrah getirildi.

Eskişehirspor’da teknik direktör Özcan Kızıltan ile yoların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör belli oldu. Kırmızı siyahlı ekip, takımın başına Ali Onur Cerrah’ı getirdi. Takımın futbol direktörlüğü görevi ise 2018 yılında takımın başında olan Fuat Çapa’ya verildi. Ali Onur Cerrah, Eskişehirspor’da 2018 yılında Fuat Çapa’nın yardımcılığını yapıyordu. Cerrah ayrıca Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Anadolu Üniversitesi ve Yunusemrespor’da teknik direktörlük görevi yapmıştı. Cerrah, son olarak Bandırmaspor’da yardımcı antrenör olarak çalışıyordu. Kulübün kısa süre içerisinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.