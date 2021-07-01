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Eskişehirspor’un köpeği kayboldu

Eskişehirspor’un bakımını üstlendiği ve tesislerin adeta maskotu olan ’Mayk’ isimli köpek kayboldu.

ESKİŞEHİR 01.07.2021, 15:16
Eskişehirspor’un köpeği kayboldu

Eskişehirspor’un bakımını üstlendiği ve tesislerin adeta maskotu olan ’Mayk’ isimli köpek kayboldu.

TFF 2. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’da Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nin maskotu olan 1 yaşındaki Mayk isimli köpek kayboldu. Zor günler geçiren ekip, Mayk’ın kaybolmasıyla bir kötü haber daha aldı. Kulüp Mayk’ın kayıp duyurusunu resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaştı. Duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“Eskişehirspor Tesisleri’nde bakmakta olduğumuz köpeğimiz ‘Mayk’ kayboldu. Yaklaşık 1 yaşında, erkek, kırma, boynunda bezden tasması olan köpeğimizi görenlerin haber vermesini rica ediyoruz. Köpeğimiz ismini biliyor ve saldırgan değildir.”
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