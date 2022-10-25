Eskişehirsporlular bu sezon ilk kez kale arkasından maç izleyecek

Eskişehirspor, uzun süre sonra stadın kale arkası kısmındaki koltukların biletlerini satışa sundu.

Ligin başından bu yana maçlarında batı ve doğu tribünlerindeki koltukların biletlerini satan kırmızı-siyahlı yönetim, önümüzdeki pazar günü Yomraspor ile oynanacak iç saha maçında, güney kale arkası tribününün de biletleri satılacak. Kale arkasında maçları seyreden tribün guruplarının maçta yerini alıp, yoğunluk oluşturacağı tahmin ediliyor. Batı tribünündeki bir koltuğun 50 TL, doğu tribünündekinin ise 25 TL olarak fiyatlandırılırken, güneydeki tribünündeki koltuk ücretinin 15 TL olduğu öğrenildi.