banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Beşiktaş'tan Emirhan İlkhan açıklaması
Beşiktaş'tan Emirhan İlkhan açıklaması
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Lübnan, Ukrayna’dan çıkan tahıl gemisini kabul etmedi
Lübnan, Ukrayna’dan çıkan tahıl gemisini kabul etmedi
8 askerin katıl zanlısı PKK-KCK’lı terörist yakalandı
8 askerin katıl zanlısı PKK-KCK’lı terörist yakalandı

Eskişehirsporlu oyuncular aktivasyon ve rejenerasyon çalışmaları ile antrenmanlarını tamamladı

Teknik Direktör Cüneyt Biçer gözetiminde antrenmanlarını sürdüren Eskişehirspor, fiziksel ısınma çalışmalarının ardından aktivasyon ve rejenerasyon idmanları ile tamamladı.

ESKİŞEHİR 10.08.2022, 09:37
Eskişehirsporlu oyuncular aktivasyon ve rejenerasyon çalışmaları ile antrenmanlarını tamamladı

Teknik Direktör Cüneyt Biçer gözetiminde antrenmanlarını sürdüren Eskişehirspor, fiziksel ısınma çalışmalarının ardından aktivasyon ve rejenerasyon idmanları ile tamamladı.

Yeni sezon çalışmalarını Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde sürdüren Eskişehirspor, Teknik Direktör Cüneyt Biçer gözetiminde antrenmanlarına devam ediyor. Kırmızı Şimşekli oyuncular, fiziksel ısınmanın ardından aktivasyon ve rejenerasyon çalışmaları yaptılar. Takım içerisinde az süre alan oyuncular ise antrenmanlarını, tamamlama çalışmaları ile gerçekleştirdi.

Yorumlar (0)
25°
parçalı bulutlu