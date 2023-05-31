Eskişehirspor’dan Olağan Mali Genel Kurul ve Olağanüstü Genel Kurul kararı

2023-2024 sezonunda Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek olan Eskişehirspor, 15 Haziran Perşembe günü Olağan Mali Genel Kurul ve Olağanüstü Genel Kurul gerçekleştirileceğini açıkladı.

TFF 3’üncü ligde küme düşerek tarihinde ilk defa Bölgesel Amatör Ligde oynayacak olan Eskişehirspor, 15 Haziran Perşembe günü saat 15.00’te Hasan Polatkan Kültür Merkezi’nde Olağan Mali Genel Kurul ilk toplantısının yapılacağını, yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda ise ikinci toplantının 22 Haziran Perşembe günü saat 13.00’te çoğunluk aranmaksızın aynı salonda yapılacağını sosyal medya hesaplarında duyurdu.

Siyah kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ayrıca, kulübün ‘Dernek’ statüsünden çıkıp, ‘Spor Kulübü’ olarak yeni bir tüzük ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’na tescilinin yapılması gerektiğinden hâli hazırdaki tüzüğün değiştirilmesi gündemli olarak 15 Haziran Perşembe günü aynı adreste Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına karar verildiği belirtildi. Olağanüstü Genel Kurul ilk toplantısının yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde ise ikinci toplantının 22 Haziran Perşembe günü saat 14.00’da aynı adreste yapılacağı bildirildi.