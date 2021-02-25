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Eskişehirspor’da İstanbulspor maçı hazırlıkları başladı
TFF 1. Lig’in 24. haftasında İstanbulspor’u ağırlayacak olan Eskişehirspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.
ESKİŞEHİR 25.02.2021, 14:03
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TFF 1. Lig’in 24. haftasında İstanbulspor’u ağırlayacak olan Eskişehirspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Cengiz Seçsev yönetiminde Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde saat 11:00’de başlayan antrenmanı Samsunspor maçında görev alan oyuncular ısınma ve koşuyla tamamlarken, müsabakada görev almayan oyuncular ısınmanın ardından pas ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.Eskişehirspor - İstanbulspor maçı 28 Şubat Pazar günü saat 16.00’da Yeni Eskişehir Stadyumu’nda gerçekleşecek.