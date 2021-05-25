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Eskişehirspor vefat eden taraftarını unutmadı

Şubat ayında hayatını kaybeden Eskişehirspor taraftarı Çağlan Yılmaz’ın ailesi, Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde Kulüp Başkanı Mustafa Akgören ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldiler.

ESKİŞEHİR 25.05.2021, 14:40
Eskişehirspor vefat eden taraftarını unutmadı

Şubat ayında hayatını kaybeden Eskişehirspor taraftarı Çağlan Yılmaz’ın ailesi, Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde Kulüp Başkanı Mustafa Akgören ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldiler.

Kulüp Başkanı Mustafa Akgören, Çağlan adına Eski Kızılcıklı Tribünü tarafından Eskişehirspor Hatıra Ormanı için bağışlanan 2 bin 626 adet fidan anısına ailesine bir forma hediye etti. Akgören, aileye taziyelerini yineleyerek, Çağlan’ın anısının her zaman yaşatılacağını ifade etti.

Eskişehirspor Kulübü, Çağlan’ı sevgi, özlem ve rahmetle andıklarını ve adına bağışlanan 2 bin 626 fidan için ailesi, sevenleri ve dostlarına camia adına teşekkür etti.
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