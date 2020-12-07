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Eskişehirspor Tuzlaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Eskişehirspor, TFF 1. Lig’in 13. haftasında kendi evinde konuk edeceği Tuzlaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

ESKİŞEHİR 07.12.2020, 13:58
Eskişehirspor Tuzlaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Eskişehirspor, TFF 1. Lig’in 13. haftasında kendi evinde konuk edeceği Tuzlaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde yapılan ve Teknik Direktör İlhan Var yönetiminde saat 11:30’da başlayan antrenmanda, Eskişehirsporlu oyuncular ısınma çalışmalarının ardından taktik çalıştı. Antrenman, şut çalışmalarının ardından sona erdi. Maç öncesinde Tuzlaspor 21 puan ile 4’üncü sırada yer alırken, Eskişehirspor ise 1 puan ile son sırada yer alıyor.
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