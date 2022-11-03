Eskişehirspor teknik ekibinden TÜFAD’a ziyaret

Eskişehirspor Teknik Direktörü Emre Özbayer ve ekibi, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Şubesi yönetimini ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren TÜFAD Eskişehir Şube Başkanı Ahmet Bingöl, Eskişehirli bir antrenörün Eskişehirspor’un başına geçmesinden dolayı gururlu olduklarını dile getirdi.

Ahmet Bingöl, “Gururluyuz keyifliyiz, Eskişehirspor’un uzun zamandır alamadığı galibiyetleri Eskişehirli teknik adamların döneminde alması da bizi onurlandırıyor. Hocamıza ziyareti için çok teşekkür ediyoruz. Eskişehirspor’un bugüne kadar yaptığı en büyük yanlışlardan biri kaybettiği şeyi kaybettiği yerde değil başka yerlerde aramasıydı, antrenörlük konusunda da bu özlemi dile getiriyorduk, ama maalesef birilerinin işareti ile birileri gelip birileri gidiyordu, biz hiçbir antrenöre karşı değiliz, ancak mumun dibine ışık vermesi gerekiyor, takımın 60’lı yıllarda yakaladığı başarı da yine kendi içine dönmesinden kaynaklıydı. Bu süreçte takımın Eskişehirli antrenörlerle çalışmaması bizi derinden üzüyordu. Sezon başında gelen hocaların şehri tanımaması adaptasyon sorunu yaşaması 5 haftalık zamanın boşa gitmesine neden oldu. Sonrasında ise Eskişehirli teknik adamların katkısı ile uzun zamandır alınmayan galibiyetler alındı. Bir antrenörün takıma katkısı göz ardı edilemez, bu çocuklara inanıldığı zaman ve hocanın da takıma katabilecekleri görüldüğü zaman takımın başarılı olacağını görmüş olduk” dedi.

Şehrin bu takıma ve hocaya sahip çıkması ve desteklemesi gerekiyor

İki galibiyetin yanıltmamasını isteyen Bingöl, “Ancak bu iki galibiyet, her şeyin süt liman devam edeceği anlamına gelmez, bundan sonra mağlubiyetler de olabilir, ancak her koşulda şehrin bu takıma ve hocaya sahip çıkması ve desteklemesi gerektiği gerekiyor, başarı böyle sağlanabilir. TÜFAD onların yuvası, bundan sonraki maçlarda size ve ekibinize başarılar diliyoruz”şeklinde konuştu.

Eskişehirspor Teknik Direktörü Emre Özbayer ise Eskişehirspor’un büyük camia olduğunu bildiğinin altını çizerek şöyle konuştu,

“Biz buraya gelirken büyük bir camiaya geldiğimizi biliyorduk. Eskişehirspor bir marka biz bunu bilerek ve inanarak geldik, işimiz bitmedi süreç devam ediyor, bu bir giriş, gelişme ve sonuç olacak. Hedefimiz tek tek gitmek, bu süreçte sizlerin desteği çok çok önemli. Teknik adam, bulunduğu ekip kadar kuvvetlidir, bu gelişimi sağlayan ekibime, hocalarıma teşekkür ediyorum. Çocuklar çok genç, onların eksikleri hataları olacak, biz burada kaybetmemeye alışan bir yapıyı oluşturmak için elimizden geleni yapacağız. Eskişehir bunu başarabilir, herkesin desteği ile bu sorunlu zamanlardan çıkacağız”