Eskişehirspor, Karşıyaka maçına hazırlanıyor

TFF 3. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, cumartesi günü oynayacağı Karşıyaka maçı hazırlıklarına devam ediyor.

Eskişehirspor, TFF 3. Lig’in yedinci haftasında evinde Karşıyaka’yı ağırlayacak. Maç öncesi Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde, Teknik Direktör Emre Özbayer yönetiminde çalışmalar sürüyor. Dün akşam saatlerinde yapılan antrenmanda Es-Es’li oyuncular; ısınmanın ardından beşe iki, savunma ve hücum çalışmaları yaptı. Antrenman, geçiş çalışmasıyla sona ererken, hazırlıkların maç öncesine kadar devam edeceği öğrenildi.

Karşılaşma öncesinde Eskişehirspor 1 puan ile ligde son sırada yer alırken, Karşıyaka ise 10 puan ile 4’üncü sırada bulunuyor.