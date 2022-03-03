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Eskişehirspor karşılaşma için Erzincan’a hareket etti
Eskişehirspor, cumartesi günü oynayacağı 24 Erzincanspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak, karşılaşmanın yapılacağı Erzincan’a hareket etti.
ESKİŞEHİR 03.03.2022, 13:32
Eskişehirspor, cumartesi günü oynayacağı 24 Erzincanspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak, karşılaşmanın yapılacağı Erzincan’a hareket etti.
TFF 2. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, ligin 29’uncu haftasında 24 Erzincanspor ile deplasmanda karşılaşacak. Dün öğle saatlerinde Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde, Teknik Direktör Suat Kaya yönetiminde günlük antrenmanlarını tamamlayan Es-Es, bugün sabah saatlerinde maçın oynanacağı Erzincan’a hareket etti. Eskişehirsporlu oyuncular, yarın Erzincan’da yapılacak antrenmanla maç hazırlıklarını bitirecek.
Karşılaşma öncesinde Eskişehirspor 17 puan ile ligde 18’inci sırada yer alırken, 24 Erzincanspor ise 33 puanla 8’inci sırada bulunuyor.