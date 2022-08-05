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Eskişehirspor ilk hazırlık maçında Kuşadasıspor ile karşılaşacak
Eskişehirspor hazırlık maçında Kuşadasıspor ile karşılaşacak.
ESKİŞEHİR 05.08.2022, 11:23
Eskişehirspor hazırlık maçında Kuşadasıspor ile karşılaşacak.
2022-2023 sezonu boyunca TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele edecek olan Eskişehirspor, 5 hazırlık maçı planlıyor. Rakipleri ve tarihleri belli olan hazırlık programında Kırmızı Şimşekler, 08.Ağustos 2022 tarihinde saat 17’de Kuşadasıspor ile karşılaşacak olan Siyah Kırmızılılar, Afyonkarahisar’da açılışı yapacak. Hazırlık maç programına 13 Ağustos 2022 tarihinde Ayvalıkspor ile devam edecek olan Eskişehirspor ardından Orduspor 1967 ve Darıca Gençlerbirliği ile karşılaşacak.