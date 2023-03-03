Eskişehirspor deplasmanda 10 evinde 5 puan topladı

Eskişehirspor, bu sezon deplasmanda oynadığı 10 maçta 10 puan toplarken, iç sahada oynadığı müsabakalarda 5 puan alabildi.

TFF 3.Lig’de 21. haftayı 15 puan ve eksi 18 averajla 18. sırada tamamlayan Eskişehirspor, bu sezon deplasmanlarda oynadığı maçlarda iç sahaya oranla iki kat fazla puan topladı. Deplasmanda 10 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi alan Es-Es, topladığı 10 puanla şu ana kadar deplasmanda en başarılı 14. takım oldu. Kırmızı Şimşekler, deplasmanda elde ettiği 10 puana rağmen iç sahada oynadığı 11 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı ve 5 puanla iç saha grafiğinde ligin son sırasında yer aldı. Aynı zamanda Eskişehirspor, deplasmanda iyi savunma yapmasıyla da dikkat çekiyor. Şimşekler, Eskişehir’de oynadığı müsabakalarda 23 gole engel olamazken, deplasmanda ise kalesinde 18 gol gördü.