Eskişehirspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

TFF 1. Lig’in 27. haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Eskişehirspor hazırlıklarını tamamladı.

Saat 15.00’de Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde Teknik Direktör Cengiz Seçsev ve ekibi yönetiminde başlayan antrenmanda pas ve koordinasyon çalışmaları gerçekleşti. Yeni Eskişehir Stadyumu’nda 20 Mart Cumartesi günü saat 16.00’da oynanacak olan karşılaşmayı Burak Pakkan yönetecek.