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Eskişehirspor 57 yaşında

Eskişehirspor’un kuruluşunun 57. yılı dolayısıyla taraftarlar, tarafından sosyal medyadan ’Eskişehirspor’umuz 57 yaşında’ paylaşımları ile kutlamalar gerçekleştirdi.

ESKİŞEHİR 19.06.2022, 14:51
Eskişehirspor 57 yaşında

Eskişehirspor’un kuruluşunun 57. yılı dolayısıyla taraftarlar, tarafından sosyal medyadan ’Eskişehirspor’umuz 57 yaşında’ paylaşımları ile kutlamalar gerçekleştirdi.

Eskişehirspor taraftarları, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Eskişehirspor’un 57.kuruluş yıl dönümünü kutladı. ’Eskişehirspor’umuz 57 yaşında’ adıyla yapılan paylaşımlar, Eskişehirliler tarafından yoğun ilgi gördü. Kulübün 57. yaşını kutlayan taraftarlar, takımlarına olan sevgilerini sosyal medya üzerinden de gösterdi.

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