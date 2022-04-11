Eskişehirlilerin bahar hevesi adeta kursaklarında kaldı

İlkbaharla birlikte sıcaklıkların 25 dereceye kadar yükseldiği Eskişehir’de havaların aniden soğuması vatandaşın bahar hevesini adeta kursağında bıraktı.

Son günlerde ilkbahar havasının etkili olduğu Eskişehir’de sıcaklıkların aniden düşmesi, yerlerine kaldırılan kışlık kıyafetleri raflardan yeniden indirtti. Hafta sonu 25 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığının, yarın itibari ile 9 dereceye kadar düşmesi, gece saatlerinde ise sıfırın altına seyredeceği tahmin ediliyor. Yağışlarla birlikte havanın da yaklaşık 10-15 derece birden soğuması, havaların ısınmasına sevinen vatandaşların hevesini adeta kursaklarında bıraktı. Daha düne kadar kısa kollu ve yazlık kıyafetlerde park ve bahçeleri dolduran kalabalıklar evlerine çekildi. İnsan kalabalığı açısından yoğun olarak bilinen sokak ve caddeler boş kaldı.

Öte yandan yağmura hazırlıksız yakalanan kimi vatandaşlar zor anlar yaşarken kimi vatandaşlar da dışarıya hazırlıklı çıkarak yağmura karşı şemsiyesini açarak korundu.