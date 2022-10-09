Eskişehirlilerden antika pazarına ilgi

Eskişehir’de her ayın ikinci hafta sonu kurulan antika pazarı, sabahın erken saatlerinden itibaren antika severleri ve nostalji tutkunlarını ağırlıyor.

Eskişehir’de her ayın ikinci pazar gününde kurulan antika pazarı genç, yaşlı çok sayıda antika severi ağırlıyor. Antikacıların kurduğu tezgâhlar sabahın erken saatlerinden itibaren pazara gelen vatandaşların ilgi odağı oluyor. Telefon, plak, pikap, gramofon, daktilo ve eski para gibi onlarca çeşit antika eşya bulunan pazarda vatandaşlar, zevk ve ilgi alanlarına göre uygun fiyatlara alışveriş yapıyor. Eskişehir Antika Pazarı, hafta sonunu farklı şekilde değerlendirmek isteyenleri tarih yolculuğuna çıkarıyor.