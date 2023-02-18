Son Dakika
Prof. Dr. Ahmet Ercan: “İnşaat mühendislerinin ‘Jeofiziğin bizim yapılarda ne işi var?’ demesini hayretle karşılıyoruz”
Eskişehirliler yazdan kalma bir günün keyfini çıkardı
Eskişehir’de hava sıcaklıklarının normalin üstüne çıkmasıyla vatandaşlar hafta sonunun keyfini çıkardı.
ESKİŞEHİR 18.02.2023, 14:39
Eskişehir’de hava sıcaklıklarının normalin üstüne çıkmasıyla vatandaşlar hafta sonunun keyfini çıkardı.
Eskişehirli vatandaşlar, hafta sonu güzel havanın tadını çıkarmaya devam ediyor. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün de belirttiği üzere hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi haberlerinin ardından insanlar, özellikle kentin Hamamyolu ve Porsuk Çayı gibi işlek bölgelerinde kalabalık bir siluet oluşturdu. Kent genelinde hissedilen 10 derece ve üstüne çıkan hava sıcaklıkları, Eskişehir halkına yazdan kalma bir günü hatırlattı.