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Eskişehirliler yağmura hazırlıksız yakalandı

Eskişehir bugün oldukça sıcak ve güneşli bir güne başlarken, öğleden sonra aniden bastıran kısa süreli yaz yağmuru yaşandı.

ESKİŞEHİR 02.09.2022, 16:38
Eskişehirliler yağmura hazırlıksız yakalandı

Eskişehir bugün oldukça sıcak ve güneşli bir güne başlarken, öğleden sonra aniden bastıran kısa süreli yaz yağmuru yaşandı.

Aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Aralıklarla etkisini arttıran sağanak yağışta önceden tedbir alan vatandaşlar şemsiyelerinin altına girerken, hazırlıksız yakalanan Eskişehirliler ise kapalı alanlara ve dükkan tentelerine sığındı. Kısa süreli yağmur sonrasında yüzünü gösteren güneş, güzel görüntüler oluşturdu.

Hava sıcaklıkları düşüyor

Öte yandan Meteorolojiden alınan verilere göre, Eskişehirlileri yağmurlu bir hafta sonu bekliyor. Hafta sonunun ardından hava sıcaklığının kademeli olarak düşmesi bekleniyor. Önümüzdeki hafta hava sıcaklığın 25 dereceye kadar düşecek.

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