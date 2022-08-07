Eskişehirliler pazar kahvaltısının tadını Sümer’de çıkardı

Eskişehir’de hafta sonu etkisini gösteren güneşli ve sıcak havayı değerlendirmek isteyenler, termoslarını alıp Porsuk Çayı kenarında kahvaltı yaptı.

Eskişehir kent merkezinden geçen Porsuk Çayı, etrafında yapılan piknik ve çeşitli aktivitelerle şehrin en önemli doğal değerlerinden biri olarak görülüyor. Şehri boydan boya geçen Porsuk Çayı’nın, Sümer Mahallesi’nde bulunan kısmı sessizliği ile öne çıkıyor. Hafta sonu kahvaltısını doğa ile iç içe huzur içinde yapmak isteyenlerin ilk durağı da Sümer Park oluyor. Kamp sandalyesini ve termosunu alıp parka gelen vatandaşlar, su kenarında vakit geçiriyor. Tatil gününde ailesi ve yakınlarıyla birlikte piknik yapan vatandaşlar, eşsiz manzara karşısında keyifli anlar yaşıyor.