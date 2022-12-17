Eskişehirliler güzel havanın tadını Millet Bahçesi’nde çıkardı

Eskişehir’de hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar, Millet Bahçesi’ne giderek güzel havayı değerlendirdi.

Hava sıcaklığının bugün 15 derecenin üzerine çıktığı Eskişehir’de vatandaşlar, hafta sonunun tadını Millet Bahçesi’ne giderek çıkardı. Güzel havada yürüyüş ve piknik yapan vatandaşlar sıcak ve renkli görüntüler oluşturdu. Parka ailesiyle birlikte gelen çocuklar ise güzel havanın tadını doyasıya yaşadı.

“İnsanlar güzel havanın keyfini çıkarıyor”

Eskişehir Millet Bahçesi’ne oğluyla birlikte masa tenisi oynamak için gelen öğretmen Ersin Künü, güzel havanın tadını oğluyla birlikte çıkarmaya geldiklerini belirtti. Masa tenisi sadece Millet Bahçesi’nde olduğu için gelmeyi tercih ettiklerini dile getiren Künü, “Millet Bahçesi’ne bu üçüncü gelişimiz, cıvıl cıvıl bir ortam var. Bugün gerçekten kalabalık insanlar güzel havanın keyfini çıkarıyor. Yazdan kalma son günlerde insanlar doyasıya eğleniyor” ifadelerini kullandı.