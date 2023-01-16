Eskişehirliler güneşli havanın tadını çıkardı

Haftanın ilk gününe güneşle başlayan Eskişehirli vatandaşlar güzel havanın fırsatını kaçırmadı. Aileleriyle ve eşleriyle gezmeye çıkan vatandaşların yoğunluğu gözlere çarptı.

Eskişehir haftanın ilk gününe güneşli başladı. Meteorolojik verilerek göre yaklaşık 10 derece sıcaklıktaki güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar çarşı sokaklarını adeta akın akın doldurdu. Gezmeye çıkan Eskişehirli vatandaşlar havanın tadını çıkardı. Aileleriyle ve eşleriyle gezmeye çıkan vatandaşlar gözlere çarptı. Bazı vatandaşlar ise banklarda oturarak birbirleriyle sohbet etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan yoğunluğun ilerleyen saatlerde artacağı düşünülüyor.