Eskişehirli ünlü saç tasarımcısı Antalya’da ödül aldı

Eskişehirli ünlü saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz, Antalya’da düzenlenen Osman Balcı Masterclass Yarışması’nda jüri mansiyon ödülü aldı.

Eskişehirli saç tasarımcısı ve erkek kuaförü Hasan Hüseyin Yılmaz, ekibiyle birlikte 27-30 Ekim tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen Osman Balcı Masterclass Yarışması’na katıldı. Yılmaz, jüri mansiyon ödülüne layık görüldü. Yılmaz, yarışmaya katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu ve aldığı ödülün kendisini gururlandırdığını kaydetti.