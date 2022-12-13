Eskişehirli üniversite öğrencisi genç kadın çiftçiye ’Tarımda Türkiye Yüzyılı’ plaketi

Eskişehir’in Çifteler ilçesi Dikmen mahallesinde tohum yetiştiriciliği yapan üniversite öğrencisi genç kadın çiftçi İlayda Altıntaş’a, Antalya’da düzenlenen Tarımda Türkiye Yüzyılı Çalıştayı etkinliğinde plaket verildi.

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, “Tohum Yetiştiricileri Alt Birliğinin Antalya’da düzenlediği Tohumculuk Çalıştayı’nda Çifteler ilçemizden çiftçi bir babanın gururu, çiftçiliğe aşık ve azimli bir genç çiftçimiz İlayda Altıntaş’a Tarımda Türkiye Yüzyılı anısına plaket takdim edildi. Tüm Eskişehirli çiftçilerimiz adına gurur duyduk. İnşallah kendisini Bakanlığımızca yürütülen Uzman Eller projesinde de destekleyeceğiz. Tohumluk üretiminde çiftçilerimizin, firmalarımızın ve kamu kurumlarının sorun, talep ve önerileri ile yasal ve yapısal düzenlemeler değerlendiriliyor. Çalıştaya Eskişehirli çiftçilerimiz için bir proje teklifimiz ile katılım sağlıyoruz” ifadelerine yer verdi.