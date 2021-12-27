Eskişehirli sporcuların büyük başarısı

Gaziantep’te düzenlenen Türkiye Şehit Kamil Arena Kulüplerarası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası ve Yıldızlar Bireysel Yüzme Müsabakalarında yer alan Eskişehirli yüzücüler birçok başarı elde etti.

24-28 Aralık tarihlerinde düzenlenen ve Türkiye’nin köklü kulüplerinin katıldığı müsabakalarda Eskişehir Su Sporları Kulübü (ESSK) sporcuları, elde ettikleri başarılarda dikkat çekti. Antrenör Aybars Sawiş ve 12 sporcuyla birlikte müsabakalara katılan ESSK, Eskişehir’i temsil etti.

Sporculardan Esra Simay Özdaban, 50 ve 100 metre sırtüstü kategorisinde Yıldız Bayanlar Türkiye 2’ncisi, 200 metre sırtüstü kategorisinde Yıldız Bayanlar Türkiye 3’ncüsü, 100 metre karışık kategorisinde ise Yıldız Bayanlar Türkiye 5’ncisi oldu. Ceylin Şevval Vural, 100 metre kurbağalamada Yıldız Bayanlar Türkiye 3’üncüsü olurken, Ela Melis Bulat ise 100 ve 200 metre sırtüstü kategorisinde Yıldız Bayanlar Türkiye 4’ncüsü, 50 metre sırtüstünde Yıldız Bayanlar Türkiye 7’ncisi olma başarısı elde etti. Mehmet Ali Topal 100 metre serbest kategoride Yıldızlar Türkiye 8’incisi olurken, 200 metre kelebekte ise B Finale kalmaya hak kazandı. Eylül Deniz Yeni 100 metre karışık kategoride Yıldızlar Türkiye 9’uncusu oldu.

Takım başarılarında ise, Ceylin Şevval Vural, Ela Melis Bulat, Eylül Deniz Yeni ve Esra Simay Özdaban 4x100 metre serbest kategoride Açık Yaş Bayanlar Türkiye 5’ncisi, Açık Yaş Bayanlar 4x50M Karışık Bayrak Yarışı’nda da Türkiye 8’incisi oldular. Mert Efe Soğukpınar, Emir Altındağ, Mehmet Ali Topal ve Emir Kök ise Açık Yaş Erkekler 4x50 metre Karışık Bayrak Yarışı kategorisinde Türkiye 9’uncusu olma başarısı gösterdi.