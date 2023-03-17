Eskişehirli sporcular Türkiye Şampiyonu oldu

İstanbul’da 14-15 Mart tarihlerinde düzenlenen Atletizm Büyükler Türkiye Şampiyonasında Eda Nur Tulum ve Ayça Fidanoğlu Türkiye Şampiyonu oldu.

Konuyla ilgili Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre; "14-15 Mart tarihlerinde İstanbul’da yapılan Büyükler Türkiye Şampiyonasında kendisine ait 12 rekoru bulunan Eda Nur Tulum 400 metrede 54.34 saniye ile Türkiye Şampiyonu oldu. Aynı şampiyonada 18 yaş altı takımı oyuncusu Ayça Fidanoğlu’nun, 800 metrede 2 dakika 6 saniye 68 salise ile kendine ait Türkiye rekorunu kırarak Türkiye Şampiyonu oldu, Aynı şampiyonada Fidanoğlu’nun kardeşi Bade Fidanoğlu’nun ise 3’üncü oldu. Sporcularımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” denildi.