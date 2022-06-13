Eskişehirli sporcular hafta sonunu Uludağ’ın eşsiz doğal güzellikleriyle geçirdi

Eskişehirli doğa sporcuları hafta sonunu Uludağ’da 25 kilometrelik parkurda yürüyüş yaparak değerlendirdi.

Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG) sporcuları, hafta sonunu Bursa Uludağ’da gerçekleştirdikleri etkinlikle geçirdi. 2 bin 543 kilometre yükseklikteki Uludağ’da 25 kilometrelik parkurda yürüyen katılımcılar, doğal güzelliklerin tadını çıkardı. Etkinlik dönüşünde Bursa’nın İnegöl ilçesinde bulunan kaplıcaları da ziyaret eden katılımcılar, yağmur altında termal suda yüzmenin keyfini çıkardı.