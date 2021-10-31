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Eskişehirli sporcular Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası’nda ter döktü
Sakarya’da düzenlenen Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası’na Eskişehir’i temsilen ferdi olarak katılan 10 sporcu 4 buçuk kilometrelik parkurda kıyasıya yarıştı.
ESKİŞEHİR 31.10.2021, 11:04
Sakarya’da düzenlenen Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası’na Eskişehir’i temsilen ferdi olarak katılan 10 sporcu 4 buçuk kilometrelik parkurda kıyasıya yarıştı.
Adapazarı ilçesindeki Ayçiçeği Vadisi’nde düzenlenen şampiyonaya yaklaşık 280 sporcu katıldı. 10 kategoride düzenlenen yarışmada sporcular, 4 buçuk kilometrelik parkurlarda 3 ile 7 tur arasında pedal çevirdi. Şampiyonaya Eskişehir’den ferdi olarak katılan ve Yıldız-A, Genç Erkek, Büyük Bayan, Büyük Erkek kategorilerinde yarışan 10 sporcu, derece almak için ter döktü.
Eskişehirli ferdi sporcu Eda Konuk, 22 buçuk kilometrelik engebeli parkuru 1 saat 20 dakika 26 saniyede tamamlayarak Büyük Bayan kategorisinde 4’üncü sıraya yerleşti.