Eskişehirli sporcular Almanya’daki yarışmada 8 madalya ve kupa kazandı

Almanya’da geçtiğimiz ay düzenlenen, 13 ülkeden 30 kulübün ve 20 sporcunun katıldığı ‘schwarzwald open online poomsae champ 2020’ yarışmalarında Eskişehir Gökmeydan Spor Kulübü sporcuları 8 madalya kazandı.

Kulüpten 6 sporcunun katıldığı yarışmalarda değişik kategorilerde 3 altın, 5 bronz madalya kazanan Gökmeydan Spor Kulübü, madalya ve puan sıralamasında 5’ncilik kupasını hak etti. Madalya ve kupanın kulübe ulaşması ile kulüp önünde pandemi önlemleri alınarak kazanılan madalyalar sporculardan, Elif Çatal, Bahar Dalcın, Sudenaz Aydın, Kıvanç Yılmaz Çalışkan, Onur Mücahit Dalcın ve Hamza Ünal’ a düzenlenen etkinlikle verildi.

Gökmeydan Spor Kulübü Başkanı Hilmi Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu etkinlikt bir açıklama yapan Gökmeydan Spor Kulübü taekwondo antrenörü Elif Çatal, ‘’İki yıl önce bu yarışmayı hayal etmek, gerçeğin tahtına ortak olmaktır. Yaptığımız çalışmalar sonucu uluslararası organizasyon da derece yapmanın gururunu yaşadık. Gökmeydan Spor Kulübü çatısı altında mutlaka olimpiyatlara sporcu göndermek hedefimizdi. Bunun için bütün olumsuzluklara rağmen çalıştık ve hedefimize ulaştık. Başarı hedefimize destek veren Gökmeydan Spor yönetim kuruluna minnettarım" dedi.

Sporculara verilen madalyalar ve 5’ncilik kupası Kulüp Başkanı Hilmi Yıldırım’a teslim edildi. Gökmeydan Spor Kulüp Başkanı Hilmi Yıldırım; sporcuların başarılarını teker teker kutladı ve yaptığı başarı konuşmasında,"Pandemi sürecinde online olarak Almanya’da yapılan organizasyonda sporcularımız büyük başarı elde etti ve moral kaynağımız oldu. Gökmeydan Spor Kulübü’nün misyonu, alt yapısından Türk sporuna başarılı sporcular yetiştirmektir. Kulübümüz için hayırlı olsun. Başarılarımız artarak devam edecektir" dedi.

Program hatıra fotoğrafı ile sona erdi.