Eskişehirli sporcu Çin’de yapılacak ‘Dünya Üniversite Yaz Oyunları’ seçme müsabakalarına katılacak

Eskişehirli sporcu Gülsena Karakuyulu; Çin’de yapılacak ‘Dünya Üniversite Yaz Oyunları’ (Universiade 2022) için, Poomsae’nin en büyük organizasyonlarından biri olan Üniversite Yaz Olimpiyatları’na gitme hakkını elde etti.

26 Haziran - 7 Temmuz 2022 tarihleri arasında Çin’in Chengdu kentinde yapılacak olan Dünya Üniversite Yaz Oyunları (Universiade 2022) için, Taekwondo Milli Takım Seçme Müsabakaları Konya’da yapıldı. Gülsena Karakuyulu seçmeyi kazanarak; Poosaen’in en büyük organizasyonlarından biri olan ‘Üniversite Yaz Olimpiyatları’na, 26 Haziran - 7 Temmuz 2022 tarihleri arasında Çin’in Chengdu kentinde yapılacak olan ‘Dünya Üniversite Yaz Oyunları’na (Universiade 2022) gitme hakkını elde etti ve Eskişehir’in gururu oldu.

Gülsena Karakuyulu, ‘’Allah’ın izni ile inşallah şampiyonluk olarak Eskişehir’e döneceğim’’ dedi.