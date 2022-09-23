Eskişehirli sanayicilerin ihracat potansiyeli çok yüksek

Eskişehirli sanayicilerin ihracat konusunda müthiş bir potansiyelini olduğuna değinen Eskişehir İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Muhammet Taha Güven, “Yatırımlarımızı milli ve yerli yapmak önceliğimiz” dedi.

Eskişehir İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Muhammet Taha Güven, kentin sanayi faaliyetlerinden ve projelerinden bahsetti. Eskişehir’i sanayi ve teknoloji olarak hem uluslararası hem de Türkiye’nin önde gelen bir bölgesi haline getirmeyi amaçladıklarını belirten Müdür Güven, Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) çok büyük bir alana sahip olduğunu belirtti. Kentte toplam 800’e yakın sanayici olduğunu aktaran Güven, “Firma sayımızdaki artış ve yurtdışından gelen yatırım taleplerimiz ile birlikte sanayicilerimizin yüzde 80’i ihracat yapıyor” şeklinde konuştu.

“Yıllık ihracat rakamımız 1.6 milyar dolar civarındadır”

Kentin ihracat rakamlarının birçok ile göre üst bir seviyede olduğunu dile getiren Güven, “Yıllık ihracat rakamımız 1.6 milyar dolar civarındadır. Fakat üretimi Eskişehir’de yapılıp merkezleri İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Bursa’da olan fabrikalarımız ile beraber bu rakam 3 milyar doların üzerindedir. Sanayi ve teknoloji altyapılarına olan projelerimizin geliştirilmesi ile kentimiz bu konuda daha da gözde bir hale gelecektir” dedi.

“Ürettiklerimiz direk limana ulaştırılacak”

Eskişehir’in coğrafi olarak stratejik bir noktada bulunduğundan bahseden Güven, “Lojistik itibarı ile İzmit’e ve Bursa’ya göre dezavantajlıyız. Fakat artık ihracatçılar bunu önemsemiyor. Çünkü yakında raylı sistemler kurulacak. Eskişehir’i, Kocaeli Derince Limanı’na bağlama projemiz gündemdedir. Kente ziyarete gelen Bakanlarımız ve Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan da bu konuyu epey önemsiyor. Hızlı yük trenini gece 24’ten sabaha kadar kullanabilir miyiz diye istişare halindeydik ama Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan incelemeler sonucunda durumun uygun olmadığına varıldı. Yeni bir bağlantı yolu kurulması gerekiyor. Hasanbey’de bulunan lojistik merkezimize bağlı raylı sistemler ile ürettiklerimiz, fabrikalardan yük vagonlarına yükleme yapılacak ve oradan da direk limana ulaştırılacak” diyerek planlanan projeleri özetledi.

“Yenilikçiyiz ve teknolojiye ayak uydurabiliyoruz”

Sanayi ve üretim rakamlarında istikrarı sağlamak adına ara eleman sıkıntısının çözülmesi gerektiğine değinen Müdür Güven, “Endüstri meslek liselerine yatırımlar yapıyoruz. Yakında Eskişehir’de bir teknik üniversite daha açacağız. Gerekli alt yapı çalışmaları üzerine yoğun mesailer yapıyoruz. Sanayicilerimizin ihracat yapma konusunda müthiş bir kabiliyeti ve potansiyelleri var. Bu çerçevede çeşitli şehirlerde incelemelerde bulundum fakat Eskişehir’imiz gibisi yok. AR-GE çalışmalarımızın meyvelerini topluyoruz. Birçok yerde AR-GE merkezleri kurulması rağmen sürdürülebilirliği olmadığı için kapatıldı. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ve Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş ile hakikatten güzel çalışmalara imza atıyoruz. Yenilikçiyiz ve en önemlisi de teknolojiye ayak uydurabiliyoruz. Uluslararası projelerimizi gündeme taşımaya çalışıyoruz. Yatırımlarımızı milli ve yerli yapmak önceliğimizdir. Eskişehir’in kuzey çevre yolu ile ulaşım konusundaki sıkıntılarımız kısa sürede giderilecektir. Türkiye’nin önde gelen bölgesi haline gelme yolunda emin adımlar ile ilerliyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.