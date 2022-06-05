Eskişehirli sanatseverler "Bir Kafkasya Hikayesi Başlangıç” gösterisinde buluştu

“Bir Kafkasya Hikayesi Başlangıcı” adlı gösteri ile Eskişehirli sanatseverleri Atatürk Kültür Merkezi’nde buluşturan Eskişehir Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği (ESKAFDER), gerçekleştirdiği festival ile bir kez daha Çerkes kültür ve dilini sahneye taşıdı.

ESKAFDER’in düzenlediği “Bir Kafkasya Hikayesi Başlangıç” gösterisi Eskişehir Atatürk Kültür Merkezi’ndekilere duygu dolu anlar yaşattı. Pandemiden dolayı iki yıldır ertelenen etkinlik, Eskişehir’de yaşayan Kafkas asıllı vatandaşları bir araya getirdi. Koreografilerinden kıyafetlerine, müzikallerden sahne tasarımına kadar izleyenleri kendisine hayran bırakan festivalin atmosferi, gösteri sonunda alkış aldı.

“Her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz Kafkasya yöresine ait geleneksel etkinliklerimiz var”

Eskişehir’de ortalama 50 bin civarında Kafkas asıllı Çerkes vatandaşının ikamet ettiğine değinen ESKAFDER Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ertok, 1967 yılında kurulan derneğin vasıtasıyla bir araya geldiklerini ve bu tarz festivalleri gerçekleştirebildiklerini ifade etti. Amaçlarının Çerkes kültürünü ve dilini yaşatmak olduğunu ve bunun için de kültür dayanışması adına ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Cihan Ertok, duygu ve düşünlerini şu sözlerle sürdürdü:

“Her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz Kafkasya yöresine ait geleneksel etkinliklerimiz var. Gençlerimizin, kendi kültürlerini öğrenip sahip çıkmalarına vesile oluyoruz, faaliyetler tertip ediyoruz. Son 3-4 yıldır yine gençlerimizin talepleri üzerine dans gösterilerimizi uluslararası festivallerde sergilemek için İstanbul’dan profesyonel bir dans hocası ile anlaştık. Sahne tasarımında, müzikalde, kostümlerde, hikayelerde ve koreografilerde olmak üzere planladığı her şeyin tüm meyvesini; bugün hep beraber topladık.”

“Bizi bu salonda yalnız bırakmayan tüm sanatsever Eskişehirlilere teşekkürlerimi sunuyorum”

“Nart Destanları’ndan yola çıkarak oluşturduğumuz Bir Kafkasya Hikayesi Başlangıç gösterimizi nihayet iki yol sonrasında sahneleyebildik” diyen Ertok, “Dansçılarımızın hiçbiri profesyonel değil. Hepsi işinden gücünden vakit arttırıp bu gösteri için hazırlandı. Öncelikle onları tebrik ediyorum. Sonrasında ise bugün bizi bu salonda yalnız bırakmayan tüm sanatsever Eskişehirlilere teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün buradaki topluluğun yüzde 60’ı Çerkes asıllılar ise diğer kalan 40’lık kesim de farklı kökenlerden gelen kardeşlerimizdir” dedi.