Eskişehirli şampiyon İslam Olimpiyatları’nda

Eskişehirli milli boksör Emre Karaca, ağustos ayında yapılacak İslami Dayanışma Oyunları’na katılmaya hak kazandı.

Katıldığı son maçın ardından İslami Dayanışma Oyunları’na katılmaya hak kazanan Eskişehirli milli boksör Emre Karaca, 9-18 ağustos tarihleri arasında Türkiye Milli Takımı için ringe çıkacağını ifade etti. 4 yıl da bir düzenlenen olimpiyatlar için sezon başından itibaren sıkletini ve formunu yoğun bir gayret ile muhafaza ettiğinden bahseden Karaca, İslam Oyunları’na katılabilmek için bu yıl 3 ayrı turnuvada dövüştüğünü aktardı.

“Umarım daha sonraki yıllarda bizi teşvik eden ve motivasyonumuzu artıran büyük ödüller göreceğiz”

İslami Dayanışma Oyunları’nda verilen ödüllerin, dövüşçüleri rahatlatabileceğini dile getiren Karaca, “Dünya ve Avrupa Kick Boks Şampiyonaları’nda verilen ödüller, bu branş için emek verenleri az da olsa tatmin etti. Umarım daha sonraki yıllarda bizi teşvik eden ve motivasyonumuzu artıran büyük ödüller göreceğiz. Beslenme maliyetleri en başta olmak üzere psikolojik ve bedenen birtakım zahmetlere giriyorsunuz. Haklı olarak da bunun karşılığını bekliyorsunuz” şeklinde konuştu.

“İslam Olimpiyatları’nda büyük başarı elde edecektir”

Karaca’nın antrenmanlarındaki partneri Azerbaycanlı boksör Bünyamin Can ise, “Emre hem ulusal hem de uluslararası çapta, başarıları ile ismini yıllardan beri duyurmaya devam ediyor. Milli takım için verdiği emekler ise aldığı kemer sayısının referansıdır. Onun yıl içerisinde katıldığı turnuvalarda ve şimdi tekrar hazırlandığı İslam Olimpiyatları’nın her dakikasında yanındaydım. Diyetlerimizi ve antrenmanlarımızı beraber yapıyoruz. Kendisine çok güveniyorum. Sakatlık anlamında bir bahtsızlık yaşamazsa, İslam Olimpiyatları’nda büyük başarı elde edecektir” ifadelerini kullandı.