Eskişehirli şair Ahmet Urfalı’nın şiirleri ‘Felemenkçe’ diline çevrildi

Eskişehirli şair Ahmet Urfalı’nın 11 kitabında yayınlanan şiirleri, Belçika’da ikamet eden mütercim, şair ve sanatçı Nerkiz Şahin tarafından Felemenkçe diline çevrildi.

Nerkiz Şahin konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘’ Eskişehirli şair Ahmet Urfalı’nın şiirlerinde yüksek insani değerlerin bulunduğunu yakından bilmekteyim. Urfalı’nın bütün insanlığa seslenen bütün şiirlerini, Felemenkçe’ye çevirdim. Felemenkçe dilini konuşan ve yazanların da, bu şiirlerden yararlanmasını sağlamak istedim. Farklı duygu ve düşüncelerin şiir dünyasını zenginleştireceğini ümit etmekteyim. Urfalı’nın şiirlerinin estetik, retorik, poetika, içerik ve anlam yönlerinden, yeni tedailere kapı aralayacaktır’’ dedi.

Şair Ahmet Urfalı da: ‘’Felemenkçe; Hollanda, Belçika ve Surinam’da resmî dildir. Şiirlerimin, Türkçe dışında bir başka dile çevrilmesinden son derece mutlu oldum. Güzelliklerin bütün insanlarla paylaşılması ve yeni güzelliklere vesile olmasını dilerim’’ dedi.