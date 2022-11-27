Eskişehirli ressam ve vatandaşlar kadına şiddete resim yaparak tepki gösterdi

Eskişehir’de kadına yönelik şiddet çerçevesinde düzenlenen “Bir fırça da sen at” etkinliğinde Eskişehirli ressam Çağdaş İlim dev tuvale çizim yaptı. Etkinliğe katılan vatandaşların da resim yapmaları güzel görüntüler oluşturdu.

Hamamyolu Caddesi’nde gerçekleştirilen Kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen farkındalık etkinliği, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Dünya’da su altında resim yapan üçüncü kişi olma ünvanına sahip Eskişehirli ressam Çağdaş ilim de etkinlikte büyük tuval üzerinde bir çizim gerçekleştirdi. Ressam İlim’in yanı sıra etkinliğe katılan 7’den 70’e her yaştan vatandaş da çizdikleri figürlerle kadına yönelik şiddete tepki gösterdi. Vatandaşların bol bol fotoğraf çektirerek eğlenceli vakit geçirdikleri etkinliğin sonunda tuvalde oluşan görsel herkes tarafından beğeniyle karşılandı.

“Boyalar ve fırçalarla bir olup bir fırça da onlar attı”

Etkinliğin çok güzel bir amaca hizmet ettiğini düşündüğünü söyleyen ressam Çağdaş ilim, bu tarz organizasyonların sayılarının artması gerektiğini vurguladı. İnsanların beraber resim çizerek çok güzel vakit geçirdiğinin altını çizen İlim, “Halkımızın da fırça atacağı bir etkinlik olsun istedik. Bol katılımlı güzel bir etkinlik oldu. Herhangi bir manifestoyu sözlü olarak açıklamak bir yere kadar etkili oluyor. Farkındalık oluşturmak için akılda kalıcı bir şey yapmak gerekiyordu. Kadına şiddete farkındalığı arttırmak için halka açık bir mekanda resim yapalım istedik. İnsanlar da buraya geldiler, boyalar ve tuvallerle bir olup yüreklerini koyarak bir fırça da onlar attı. Kadına şiddet sadece dayak ya da öldürmek gibi değil, bunların çok daha ötesinde ve derin bir konudur. Bu konu eğitimle aşılabilecek bir mevzudur. Şiddetin manipüle etme, psikolojik olarak yaralama ya da iş ortamında cinsiyet ayrımı gibi pek çok çeşidi var. Artık daha derin düşünerek buna bir çözüm bulmamız gerekiyor” dedi.