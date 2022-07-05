Eskişehirli rekortmen atletten büşük başarı

Eskişehirli rekortmen atlet Ayça Fidanoğlu, İsrail’de düzenlenen U18 Avrupa Şampiyonası’ndaki serisini 4.30.73’lük derece ile birinci tamamlayarak finale kaldı.

Eskişehirli milli atlet Ayça Fidanoğlu, İsrail’de düzenlenen U18 Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda finale kaldı. 1500 metre mesafeyi 4.30.73’lük derecesi ile tamamlayan Gymnasiade şampiyonu Fidanoğlu aynı zamanda Kudüs’teki Givat Ram Stadı’nda kendi serisini birinci geçerek bir kez daha atletizm oteritelerinin dikkatlerini üzerine çekmeyi başardı.

Türkiye Atletizm Milli Takım Antrenörü Bülent Uzun, konuyla alakalı olarak düşünlerini şu sözler ile ifade etti:

"Ayça Fidanoğlu’na çok güveniyorum. Sıradaki hedefimiz Slovakya’da düzenlenecek olan Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları’dır. (EYOF). Orada da 1500 metre mesafesinde koşacağız. Akabinde ise tekrar milli takım adına 2-7 Ağustos tarihleri arasında Kolombiya’da organize edilecek olan U20 Dünya Gençler Şampiyonası için bayrağımızı dalgalandıracağız.