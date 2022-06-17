Eskişehirli öğrencilerden STEM dayanışması

Eskişehir Şehit Yunus Baykal ortaokulunda bir gurup 7 sınıf öğrencisi, Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik Eğitimi olan STEM projesinde, Fen Bilimleri öğretmeni Feray Sağdıç öncülüğünde bir araya geldiler.

Son yıllarda dünyada çeşitli alanlarda uygulamalarına rastlanılan ve geleceğin mühendisini bilim adamının yetişmesine öncülük eden projenin bir yenisi de Eskişehir Şehit Yunus Baykal Ortaokulu Fen Bilimleri öğretmeni Feray Sağdıç, öncülüğünde gerçekleştirildi. Fen Bilimleri öğretmeni Feray Sağdıç; ’STEM; fen, teknoloji, matematik, mühendislik disiplinlerinin bir araya getirilmesi anlayışını benimseyen bir yaklaşımdır. Bu sayede fen eğitimi ile teknoloji, matematik ve mühendislik alanlarının birleştirilmesi amaçlanmaktadır. Böylece 21. Yüzyıl becerilerine sahip bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bizler de Şehit Yunus Baykal Ortaokulu olarak Mayıs ayında STEM etkinliklerimize başladık. Okulumuzda yaptığımız etkinliklerde Fen Bilimleri Dersinde STEM etkinliklerine veli katılımının etkisini araştırmayı amaçladık. Çalışma yerinde öğrencilerimizle birlikte 3 tane etkinlik gerçekleştirdik: Porsuk suyunu içme suyuna dönüştürüyoruz. Öğrencilerimiz büyük bir özveri ve çaba göstererek etkinlikleri gerçekleştirdiler. Ayrıca velilerimiz de gönderdiğimiz yönergeler doğrultusunda öğrencilerimiz ile çalışmalar yaparak destek sağladılar. Öğrenci ve velilerimiz etkinliklere dair paylaşımlarını günlüklere not aldılar. Çok keyifli ve verimli bir süreci hep birlikte tamamladık’’ diye belirtti.

Projeye katılan öğrenciler, öğretmenlerinin desteği ile hazırladıkları projeleri arkadaşlarının ve öğretmenlerinin beğenisine sundular.